Эксперт рассказала, в каком случае возможно продление майских праздников в России

По словам эксперта, на рынке есть фирмы, у которых нет возможности приостанавливать деятельность. Введение десятидневных выходных создаст финансовую нагрузку, поскольку за работу в выходной или нерабочий праздничный день оплата производится в повышенном размере.

Завкафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская объяснила в каком случае возможно продление майских праздников в России. Об этом сообщило издание « Прайм ».

По словам эксперта, на рынке есть фирмы, у которых нет возможности приостанавливать деятельность. Введение десятидневных выходных создаст финансовую нагрузку, поскольку за работу в выходной или нерабочий праздничный день оплата производится в повышенном размере.

Однако, как отмечает специалист, есть и другая сторона продления. «Предложение сделать выходными дня 4 — 6 мая включительно, позволит сохранить людей на рабочих местах», — считает Петровская.

Люди смогут провести время на огородах — так они обеспечат осенний урожай.

Петровская отметила, что некоторые фирмы и без официальных выходных делают нерабочим период с 1 по 10 мая, либо организуют «плавающий» график. Этим компании дают персоналу возможность отдохнуть.

По мнению специалиста, вопрос организации «длинных выходных» должен быть решен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Совфед поддержал идею продлении майских праздников до 10 дней.