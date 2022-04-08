Эксперт рассказала, в каком случае возможно продление майских праздников в России

Завкафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская объяснила в каком случае возможно продление майских праздников в России. Об этом сообщило издание «
По словам эксперта, на рынке есть фирмы, у которых нет возможности приостанавливать деятельность. Введение десятидневных выходных создаст финансовую нагрузку, поскольку за работу в выходной или нерабочий праздничный день оплата производится в повышенном размере.
Однако, как отмечает специалист, есть и другая сторона продления. «Предложение сделать выходными дня 4 — 6 мая включительно, позволит сохранить людей на рабочих местах», — считает Петровская.
Люди смогут провести время на огородах — так они обеспечат осенний урожай.
Петровская отметила, что некоторые фирмы и без официальных выходных делают нерабочим период с 1 по 10 мая, либо организуют «плавающий» график. Этим компании дают персоналу возможность отдохнуть.
По мнению специалиста, вопрос организации «длинных выходных» должен быть решен в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Совфед поддержал идею продлении майских праздников до 10 дней.