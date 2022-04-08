Директор центра Гамалеи сообщил, когда будет доступна назальная вакцина от COVID-19

Напомним, прививку зарегистрировали в Минздраве 1 апреля.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда будет доступна назальная вакцина против COVID-19. Об этом сообщило РИА Новости

в пятницу, 8 апреля.

По словам ученого, вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для введения прививки. «Прорабатывается вопрос их производства и поставок», — сообщил Гинцбург.

Напомним, назальную вакцину зарегистрировали в Минздраве 1 апреля. Она стала первой в мире.