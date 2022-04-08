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Аркадий Фомин прокомментировал отчет премьер-министра за 2021 год
Глава регионального парламента принял участие в заседании госдумы.

Глава Рязанской облдумы Аркадий Фомин поучаствовал в заседании Госдумы. На нем с отчетом выступил Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба областной думы.

Премьер-министр отчитался о работе правительства за 2021 год, а также рассказал о планах на ближайшее время и мерах, принятых для минимизации негативного эффекта антироссийских санкций.

Одним из основных результатов прошлого года председатель правительства назвал уверенный рост российской экономики. Как сообщил глава кабмина, сейчас стоит задача адаптировать ее к новым реалиям и вернуть к поступательному развитию. Системообразующие предприятия получат возможность получения льготных кредитов. Это поможет им пережить ограничения, развиваться и сберечь сотрудников. Ощутимую поддержку получит также малый и средний бизнес. Полностью обеспечен финансированием аграрный сектор, созданы условия для получения хорошего урожая. В стране опережающими темпами ведется дорожное строительство, и на региональные дороги будут выделены дополнительные средства.

В своем докладе председатель правительства рассказал, что особое внимание руководство страны уделяет поддержке граждан, особенно семей с детьми. Он напомнил, что ряд мер уже был принят. Среди них — новые пособия по беременности и родам, возможность получения кэшбэка за детский отдых, индексация пенсий и пособий. По словам Мишустина, поддержку усилят. В частности, проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум. Касаясь развития системы здравоохранения, премьер-министр призвал глав регионов восстанавливать объемы плановой медпомощи, возвращать ее на допандемийный уровень.

Отчет прокомментировал глава Рязанской облдумы Аркадий Фомин. По его словам, последние три года правительство работает в тяжелейших условиях.

«При этом оно показало свою способность достигать значимых результатов, позитивных перемен, видимых всем людям. Наша экономика выстроена на прочной основе, у нас есть все необходимые ресурсы, знания и желание работать на благо страны. Депутат госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, выступая от фракции „Единой России“, сказал, что нам вместе удалось сформировать эффективный инструмент, создания которого требовал президент Р. Ф. Смысл этого механизма — принятие необходимых решений оперативно, в считанные дни, и учет обратной связи от людей. Сейчас мы должны сплотиться вокруг президента и приложить все усилия для того, чтобы поручения по реализации его послания, народная программа были выполнены», — сообщил председатель регионального парламента.

Фомин добавил, что Андрей Макаров также поднял вопрос финансового состояния регионов. Президент дал поручение их поддержать, Правительству Р. Ф. и Госдуме предстоит в кратчайшие сроки решить, каким образом будет осуществляться эта поддержка.