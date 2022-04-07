Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля
Политик скончался 6 апреля после продолжительной болезни.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила
Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в 14:00. До этого пройдет прощание с политиком пройдет, его проведут в Колонном зале Дома Союзов.
Патриарх Кирилл сообщил, что проведет отпевание политика, об этом передает
Напомним, политик скончался 6 апреля после продолжительной болезни.
Фото с сайта Госдумы