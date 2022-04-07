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Выступление Зеленского перед парламентом Греции вызвало скандал
Во время выступления парламенту показали видео с обращением двух бойцов из Мариуполя.

Выступление Владимира Зеленского перед парламентов Греции вместе с членами «Азова» (против бойцов «Азова» в России возбуждено уголовное дело) вызвало скандал. Об этом передает РИА Новости.

Во время выступления Зеленский призвал Грецию оказать Украине максимальную поддержку и предложил посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя. Президент сообщил, что это — два украинца греческого происхождения. Один из них рассказал, что его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны», и сообщил, что сейчас сам в составе батальона «Азов» «воюет с русскими нацистами».

Секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом недопустимым, но она отметила, что депутаты выслушали Зеленского с уважением и солидарностью.