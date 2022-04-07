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В смеси для вейпа нашли препарат против клещей
Во время анализа обнаружили составляющие, которые не были указаны на этикетке — парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компонентах чистящих средств, освежителей воздуха.

В курительной смеси с содержанием солевого никотина нашли препарат против чесоточных клещей, а также ряд других отравляющих веществ. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора.

Отмечается, что отравляющие вещества нашли в никотиносодержащей продукции (ориентировочно, курительная смесь, солевой никотин Crazyvapor). Во время анализа обнаружили составляющие, которые не были указаны на этикетке — парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компонентах чистящих средств, освежителей воздуха.

«Вещества попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения», — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты примут меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.