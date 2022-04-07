Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
Птн, 08
12°
Сбт, 09
12°
ЦБ USD 82.6 -0.75 07/04
ЦБ EUR 90.6 -1.13 07/04
Нал. USD 68.00 / 79.00 10:27
Нал. EUR 80.00 / 95.00 10:27
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 2022 16:40
1 592
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
10 167
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
6 263
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
18 082
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Ряжске задержали молодого человека, распространявшего наркотики
Оперативники на улице города Ряжска остановили мужчину, в отношении которого были сведения о причастности к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре у 23-летнего жителя города Рязани обнаружили 51 полимерный сверток с порошком.

В Ряжске задержали молодого человека, подозреваемого в закладке наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники остановили на улице Ряжска 23-летнего жителя Рязани, у которого нашли 51 полимерный сверток с порошком.

Выяснилось, что в самодельных контейнерах наркотик общей массой 35,23 грамма. Позже молодой человек показал тайники, в которых сделал закладки. Там нашли пакетики с порошком, общая масса составила 36,75 грамма.

Рязанец распространял наркотики бесконтактным способом в различных районах Рязанской области. Он получал оптом наркотик, расфасовывал на более мелкие упаковки и организовывал тайники с наркотиками в Рязани и районах области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе преступной группы лиц по предварительному сговору в крупном размере»), по которой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.