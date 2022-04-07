В Ряжске задержали молодого человека, распространявшего наркотики

Оперативники на улице города Ряжска остановили мужчину, в отношении которого были сведения о причастности к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре у 23-летнего жителя города Рязани обнаружили 51 полимерный сверток с порошком.

В Ряжске задержали молодого человека, подозреваемого в закладке наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники остановили на улице Ряжска 23-летнего жителя Рязани, у которого нашли 51 полимерный сверток с порошком.

Выяснилось, что в самодельных контейнерах наркотик общей массой 35,23 грамма. Позже молодой человек показал тайники, в которых сделал закладки. Там нашли пакетики с порошком, общая масса составила 36,75 грамма.

Рязанец распространял наркотики бесконтактным способом в различных районах Рязанской области. Он получал оптом наркотик, расфасовывал на более мелкие упаковки и организовывал тайники с наркотиками в Рязани и районах области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе преступной группы лиц по предварительному сговору в крупном размере»), по которой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.