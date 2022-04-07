В Рязанской области жители села Лесуново уже месяц не могут выехать из него

«В прошлом году такая ситуация была с дорогой аж до середины июня из-за того, что весенняя непогода плавно перешла в летние проливные ливни. Осенью все повторяется», — рассказала местная активистка Виктория Гиркина.

Жители Лесуново Клепиковского района не могут выехать из села уже месяц. Активистка села Виктория Гиркина прислали в редакцию РЗН. инфо фотографии единственной дороги, ведущей к населенному пункту.

«Мы уже месяц не можем выехать из села. В прошлом году такая ситуация была с дорогой аж до середины июня из-за того, что весенняя непогода плавно перешла в летние проливные ливни. Осенью все повторяется», — рассказала Гиркина.

По словам активистки, дорога в Лесуново всего одна, и то грунтовая. Местные жители начали просить власть починить ее еще шесть лет назад.

«Мы обращались изначально в сельсовет с просьбой сделать дорогу. Они же отказали из-за недостатка денег в бюджете. Далее писали в районную администрацию и все безрезультатно. А некоторые местные депутаты не гнушались обманывать и отписываться в вышестоящие инстанции о том, что дорога не требует ремонта и является проезжей. Ко мне даже приезжал один из них вместе с главой сельсовета и стыдили за то, что я со своей активностью отвлекаю внимание властей от более важной работы. А на вопрос, как же здесь выживать людям с такой дорогой, ответили, чтобы мы переезжали поближе к цивилизации. Тогда то и стало понятно, что местная власть махнула рукой на наше село», — заявил активистка.

После этого жители села написали обращение в прокуратуру.

«Прокуратура начала расследование и оказалось, что дорога в село даже на балансе сельской администрации не стоит. Вскоре от них пришло предписание на главу сельсовета с требованием поставить дорогу на баланс и сделать ремонт, но прежняя глава нашей администрации оттягивала данный процесс… После всего этого дорогу решили грейдировать, что совершенно нельзя делать, так как под верхним слоем у нас глина. Все жители написали обращения в Госдуму и Совет Федерации с просьбой, хотя бы отсыпать щебнем дорогу по селу. Тогда из совфеда за нас заступился Олег Ковалев и написал письмо с требованием осуществить ремонт двух дорог: до села и по нему, однако наша глава распорядилась только отсыпать дорогу внутри населенного пункта», — отметила местная жительница.

По ее словам, вскоре глава сельской администрации сменился и уже при нем закончили постановку дороги на баланс. На данный момент подготовлен проект на ремонт, который намерены подать на конкурсный отбор в минтранс для ремонта в 2022—2023 годах.

«Мы, единственное, боимся, что конкурс не выиграем, ведь село у нас малое. А здесь живут пенсионеры, к которым не может проехать скорая помощь, и школьники, которые в распутицу не имеют возможности посещать школу. Из-за такой ситуации детям приходится самим изучать программу дома, чтобы не отставать от сверстников. К нам в село даже автолавка не может проехать и привезти продукты людям. Мы живем полностью отрезанные от мира и только молимся, чтобы пожар не случился, или со здоровьем что-то не произошло» — подытожила Виктория Гиркина.