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В Рязанской области в марте родились Аким, Злата и Аврора
Рязанское управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в марте.

Рязанское управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в марте. Информацию опубликовали на сайте органа.

Чаще всего мальчиков в регионе называли Максимами, Артемами, Михаилами, Дмитриями, Иванами, Александрами, Кириллами, Андреями, Егорами, Даниилами. Среди девочек самыми популярными именами стали Анна, Виктория, София, Мария, Варвара, Ксения, Полина, Валерия, Ева, Екатерина.

Наиболее редкие имена среди мальчиков — Мирон, Платон, Елисей, Василий, Святослав, Герман, Назар, Аким, Яков. Девочек называли Ангелина, Злата, Ярослава, Дарина, Стефания, Агата, Таисия, Диана, Аврора.