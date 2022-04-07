В Рязанской области пресекли 21 самовольное подключение к газовым сетям

16 нарушений устранили в Рыбновском и Рязанском районах, остальные — в областном центре. Общий ущерб составил 1 млн 350 тысяч рублей. Половина суммы уже оплачена в досудебном порядке.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» за три месяца выявили и устранили 21 факт незаконного подключения к газовым сетям. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба компании.

Установлено, что 16 нарушений устранили в Рыбновском и Рязанском районах, остальные — в областном центре. Общий ущерб составил 1 млн 350 тысяч рублей. Половина суммы уже оплачена в досудебном порядке.

Одному абоненту суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Также его обязали погасить причиненный ущерб компании.

«Помимо материального ущерба поставщику газа, каждый случай самовольного подключения — это угроза жизни и здоровью людей. Нарушители не задумываются, что их действия могут иметь самые плачевные последствия: это и взрывы, пожары, отравление угарным газом, травмы и даже гибель людей», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.