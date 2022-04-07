В Рязанской области мужчину задержали за кражу 12 тонн топлива из магистрального нефтепродуктопровода

Он совместно со своими знакомыми сделал врезку в нефтепродуктопровод «Новки-Рязань» с отводом в 500 метров на территорию частного дома в селе Александрово.

В Рязанской области задержали мужчину, который украл 12 тонн топлива из магистрального нефтепродуктопровода. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Установлено, что несколько человек сделали врезку в нефтепродуктопровод «Новки-Рязань» с отводом в 500 метров на территорию частного дома в селе Александрово. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители совместно с работниками управления безопасности АО «Транснефть — Верхняя Волга» обнаружили площадку с емкостью объемом около 25 куб. м и специальное оборудование для заполнения резервуара. Всего полицейские изъяли более 12 тонн нефтепродукта.

Мужчину задержали. Правоохранители ищут других лиц, причастных к хищению нефтепродуктов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, что о задержании мужчины в понедельник, 4 апреля, сообщили рязанские полицейские.