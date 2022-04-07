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В Рязанской области мужчину приговорили к реальному сроку за пьяное вождение
Ранее его привлекали к ответственности за схожие нарушения.

В Рязанской области мужчину приговорили к реальному сроку за пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, 43-летнего мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В частности, в ноябре 2019 года его приговорили к лишению свободы. В октябре 2021 года рязанец снова сел за руль пьяным.

Мужчину признали виновным. Ему назначили 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его на три года лишили прав.

Приговор вступил в законную силу.