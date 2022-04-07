В Рязани организовали место, где можно возложить цветы в память о Жириновском

Штаб-квартира находится по адресу: улица Вокзальная, дом № 11, 2 этаж. Она работает с 10:00 до 19:00.

В Рязани в штабе регионального отделения ЛДПР организовали место, где можно возложить цветы в память о Владимире Жириновском. Об этом сообщили в рязанском отделении партии.

«Каждый желающий может возложить цветы в память о Владимире Жириновском и предать соболезнования родственникам лидера ЛДПР», — отмечается в сообщении.

Штаб-квартира находится по адресу: улица Вокзальная, дом № 11, 2 этаж. Она работает с 10:00 до 19:00.

Напомним, Жириновский скончался 6 апреля. Прощание с ним пройдет 8 апреля.