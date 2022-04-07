В Рязани на телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня космонавтики

Подсветку включат 12 апреля.

В Рязани на телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня космонавтики. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба областного правительства.

Подсветку включат 12 апреля.

Помимо Рязани архитектурно-художественные подсветки в День космонавтики на телебашнях РТРС включат в Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле, Екатеринбурге, Саранске и Саратове. На медиафасаде Останкинской телебашни в этот день будет выведена праздничная открытка.