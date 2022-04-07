В Рязани на пожаре в девятиэтажке погиб 58-летний мужчина
Пожар случится в доме на улице Новаторов.
В Рязани произошел пожар в девятиэтажном панельном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Пожар случился в четверг, 7 апреля, примерно в 1.19 на улице Новаторов. В девятиэтажном доме загорелась двухкомнатная квартира. Огонь повредил одну из комнат.
На пожаре погиб 58-летний мужчина.
К работе привлекались три единицы техники и 10 человек личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.