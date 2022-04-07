В Рязани на озере Ореховом засняли кучу мусора у бывшей станции проката

По словам рязанских активистов, кучу мусора оставила станция проката, которая с приходом весны закрылась. Они выразили обеспокоенность, что с половодьем весь мусор окажется в озере.

В Рязани на озере Ореховом засняли кучу мусора. Кадры в четверг, 7 апреля, разместили в группе «ЭРА».

По словам рязанских активистов, кучу мусора оставила станция проката, которая с приходом весны закрылась. Они выразили обеспокоенность, что с половодьем весь мусор окажется в озере.

«Работала станция проката, а после своего закрытия, оставила кучи мусора, забрав самое дорогое. Но кто будет убирать оставшееся? Может быть арендодатели, которые должны осуществлять прием площади после съезда резидентов. Скоро половодье и весь этот мусор окажется в озере», — говорится в сообщении.