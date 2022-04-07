В России планируют разрешить выдавать наличными до 5% маткапитала

Соответствующий законопроект подразумевает, что семьям, которые имеют право на эту соцподдержку, смогут выдавать наличными до 5% материнского капитала из его остаточной суммы. Деньги будут выдавать однократно.

В России планируют разрешить выдавать наличными до 5% маткапитала. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков законопроекта, первого заместителя председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.

Соответствующий законопроект подразумевает, что семьям, которые имеют право на эту соцподдержку, смогут выдавать наличными до 5% материнского капитала из его остаточной суммы. Деньги будут выдавать однократно. По словам Буцкой, правки в документ внесут в весеннюю сессию.

«Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить все, что им положено по закону», — сообщила она.

Деньги можно будет потратить на покупку товаров и услуг, которые семья приобретает для своих нужд. Конкретный перечень разрешенных категорий товаров утвердит правительство.