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В Пронском районе сын чуть не убил отца ломом
Мужчине удалось убежать от сына. После этого он вызвал полицию.

В Пронском районе 25-летний сын чуть не убил отца. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел 5 апреля в селе Береговая Погореловка. По предварительным данным, отец поругался с 25-летним сыном. Отмечается, что молодой человек нигде не работает и ведет праздный образ жизни.

Очевидцы рассказали, что в день, когда произошла ссора, сын был нетрезв. Отец сделал ему замечание и заметил, что нужно начать зарабатывать самостоятельно.

25-летний молодой человек разозлился, взял лом и пригрозил убить отца. Мужчине удалось сбежать и вызвать полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.