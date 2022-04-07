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В Молдавии запретили ношение георгиевской ленточки
Также в республике под запрет попали символы спецоперации на Украине.

В Молдавии запретили ношение георгиевской ленточки и символов спецоперации «Z» и «V». Об этом сообщило РИА Новости.

«Я предложил поправку, которая запрещает распространение или пропаганду элементов, связанных с военной агрессией… Речь идет о флагах, лентах, цветных лентах, гербах, графических элементах, буквах или цифрах и их сочетаниях, значках, лозунгах, формах приветствия, а также других знаках и знаках различия участников военных агрессий», — сказал на брифинге депутат Лилиан Карп. По его словам, к таковым относятся георгиевская лента, символы «Z», «V».

Как отметил парламентарий, в Молдавии запретят производство, продажу, хранение, распространение подобной атрибутики. Карп не стал вносить отдельный проект, но добавил поправку в Кодекс о правонарушениях. Она вступит в силу после публикации в официальном вестнике.

За нарушение новых норм физлицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов в переводе на национальную валюту или общественные работы. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму до 980 долларов.