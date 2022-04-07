В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций
Согласно документу, за исполнение санкций грозит до 1 млн рублей штрафа или лишение свободы на срок до 10 лет.
В четверг, 7 апреля, в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций. Об этом передает
Законопроект внесла «Единая Россия». Согласно документу, за исполнение санкций грозит до 1 млн рублей штрафа или лишение свободы на срок до 10 лет.
Предлагается внести изменения в часть 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), которая предусматривает ответственность за преступление в случае, если возникли тяжкие последствия.