В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций

Согласно документу, за исполнение санкций грозит до 1 млн рублей штрафа или лишение свободы на срок до 10 лет.

В четверг, 7 апреля, в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций. Об этом передает ТАСС .

Законопроект внесла «Единая Россия». Согласно документу, за исполнение санкций грозит до 1 млн рублей штрафа или лишение свободы на срок до 10 лет.

Предлагается внести изменения в часть 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), которая предусматривает ответственность за преступление в случае, если возникли тяжкие последствия.