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В «Фотодоме» откроется выставка пикториальной фотографии

В «Фотодоме» откроется передвижная выставка Серпуховского историко-художественного музея «Николай Андреев. Серпухов. Россия». Об этом сообщила пресс-служба музейно-выставочного центра имени Каширина.

Выставка мастера пикториальной фотографии Николая Андреева откроется 8 апреля в 16.00. В экспозицию вошли 48 работ включая пейзажи средней полосы России, сценки из крестьянской жизни, несколько художественных портретов.

Николай Андреев родился в 1882 году. Свои работы он представлял на международных фотоконкурсах первой трети XX века.

Выставка продлится до 28 апреля. Вход свободный.