В ДТП под Скопином погибла 53-летняя женщина

На трассе столкнулись Chevrolet и «ВАЗ».

В Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась в среду, 6 апреля, примерно в 23.10 на 245-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Там 50-летний москвич на Chevrolet не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный «ВАЗ», которым управлял 33-летний житель Скопинского района.

Погибла 53-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Водителя «ВАЗ» госпитализировали с травмами.

По данному факту проводится проверка.