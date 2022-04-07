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Штаб «Единой России» на Донбассе продолжает вести гуманитарную миссию
По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, за полтора месяца с начала военной спецоперации на Украине партия наладила регулярные поставки гумпомощи. Их направляют в составе колонн МЧС практически ежедневно на освобожденные территории. За все время региональные партии со всей страны собрали более 3500 тонн гумпомощи в виде продуктов, воды, предметов первой необходимости, бытовой химии, одежды, обуви, стройматериалов и лекарств.

Как сообщает сайт ER.ru, партия продолжает вести гуманитарную миссию на Донбассе.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, за полтора месяца с начала военной спецоперации на Украине партия наладила регулярные поставки гумпомощи. Их направляют в составе колонн МЧС практически ежедневно на освобожденные территории. За все время региональные партии со всей страны собрали более 3500 тонн гумпомощи в виде продуктов, воды, предметов первой необходимости, бытовой химии, одежды, обуви, стройматериалов и лекарств.

Гуманитарную миссию, по словам Турчака, отрабатывают сразу же, как только подготавливаются заявки. Гумцентры открывают не только в Донецке, но на территории республики — в Володарском и Мариуполе. Так, в последнем городе открыли центр помощи, в который ежедневно обращаются около шести тысяч человек. На месте организовали пункт медпомощи, развернули полевую кухню, есть возможность зарядиться телефон и получить сим-карту.

«Мы дошли до того, что какие-то продукты не нужно завозить. Например, хлеб. В Мариуполе нашли пекарню, завезли муку, соль, дрожжи. И уже выпекаем хлеб там. На это нужно время, но логистику мы отстраиваем», — сообщил Андрей Турчак.

В рамках гумпомощи волонтеры раздают жителям продуктовые наборы, хлеб и воду. Помощь получают и жители левобережных районов Мариуполя, куда еще недавно продукты и воду возить было невозможно.

Активно помогают беженцам и эвакуированным жителям активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Они развернули два полевых лагеря — в освобожденных поселке Володарское и селе Безыменное. В них уже работает 50 волонтеров и прибудут еще 50. Это медики, психологи и специалисты с большим опытом помощи в условиях ЧС.

Для поиска пропавших родственников создали сайт poisk-mariupol.ru. За несколько дней работы на него поступило четыре тысячи заявок. Данные о пропавших проверяются волонтерами на предмет их прохождения через фильтрационный лагерь или непосредственно на местах в Мариуполе.

В больницах работают медики, прибывшие из разных регионов России. Руководит работой председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов. Накануне он прибыл в Луганск с бригадой хирургов, травматологов, реаниматологов и стоматологов. Коллективам медучреждений народных республик помогают больше 50 медиков из России.

«Сейчас самое главное — помощь людям. В тепле, в воде, в свете, продуктах. Мы обсуждали вопросы восстановления. Нужно запускать продовольственные рынки, продовольственные цепочки, открывать магазины. И здесь вся помощь, которая с нашей стороны необходима, — оказывается. В понятной временной перспективе все закончится, и мы перейдем к восстановлению мирной жизни», — заключил Андрей Турчак.