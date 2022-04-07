Сети Х5 Group отменили ограничения по продаже товаров в одни руки

Отмечается, что решение принято из-за снижения ажиотажного спроса.

Торговые сети, входящие в Х5 Group, отменили ограничения по объему покупок значимых товаров в одни руки. Об этом передает RT .

Отмечается, что решение принято из-за снижения ажиотажного спроса.

В компании добавили, что основные товары в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» продаются без ограничений.

Ограничения вводили из-за резкого спроса на крупы, сахар, масло и другие продукты.