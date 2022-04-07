Рязанский театр кукол с отметил 95-летие

Кукольников поздравили постоянные зрители, коллеги из других театров, представители власти и бизнеса.

Рязанский театр кукол в среду, 6 апреля, отметил 95-летие. Кукольников поздравили постоянные зрители, коллеги из других театров, представители власти и бизнеса.

Для гостей актеры показали спектакль о становлении и развитии театра. На сцену поднимались коллеги из театра драмы, театра на соборной, музыкального театра и из Дворца молодежи, которые пожелали творческих успехов. Поздравить с юбилеем театр кукол приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что мастерство кукольников не перестает удивлять.

Губернатор заявил, что громкие имена театра известны на всю страну, а каждая премьера — событие в культурной жизни региона.

«Именно сегодня театр кукол стал одним из трех самых старейших театров в стране после Санкт-Петербургского и Московского. Мы можем похвастаться не только им, но и фестивалем „Рязанские смотрины“, который является визитной карточкой кукольного театра», — сказал Любимов.

Он пожелал всем мастерам, работникам и людям искусства в театре творческих успехов и здоровья. «А самое главное, чтобы руки никогда не старели и голос никогда не садился», — добавил губернатор. Любимов вручил знак отличия «Знак великого князя Олега Рязанского» художественному руководителю театра Валерию Шадскому, памятный знак губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской» главному художнику Анне Репиной. Также звание «Почетный работник культуры» получили артисты, ведущие мастера сцены Валерий Скиданов и Василий Уточкин.

От областной думы театр поздравил депутат, председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков. Он вручил благодарственные письма сотрудникам театра и ценный подарок. Он отметил, что театр кукол способен пройти через эпохи и нести интересное и светлое детям и взрослым.

«От всей души я поздравляю всех нас с этим замечательным юбилеем. Желаю коллективу театра кукол прежде всего, чтобы в душе всегда было солнечно», — сказал депутат. Министр культуры Рязанской области Виталий Попов на сцене признался, что у него «особая любовь» к спектаклям «И наказание» и «Пегий пес, бегущий краем моря».

«Удивительна наша жизнь. Вроде бы готовились в следующем году отмечать 55 лет и уже были планы, и вдруг благодаря архивистам, краеведам и историкам узнаем, что 95 лет театру кукол исполняется в 2022 году. У нас очень профессиональные люди, работающие с наследием. Я не удивлюсь, если где-то рядом будет найдена пракукла и театр станет самым древним в мире. А если серьезно, это, правда, уникальная история», — сказал Попов. В конце праздника директор театра кукол, Константин Кириллов, поблагодарил коллег, зрителей, партнеров и друзей.

«Театр без зрителя невозможен. Спасибо, что вы приходите на наши спектакли, любите нас и цените. Мы это чувствуем всем сердцем, находясь, здесь, на этой сцене. Будьте в рязанском театре кукол. Дальше только больше», — подытожил Кириллов.