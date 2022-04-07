Рязанские архитекторы предложили мэрии благоустроить территории вблизи улицы Почтовой

Они предлагают благоустроить территорию между Лыбедским бульваром и улицей Почтовой, рядом с памятником Евпатию Коловрату.

Рязанские архитекторы предложили благоустроить территорию между Лыбедским бульваром и улицей Почтовой, рядом с памятником Евпатию Коловрату. Информацию об этом опубликовали в группе региональной организации членов союза архитекторов России.

Авторы инициативы готовят соответствующее предложение для передачи в мэрию.

«Памятник очень востребован у туристов в качестве фона для фотографии. При этом, удачных ракурсов не очень много, и половина из них не продумана: на передний план выступают скамейки, памятник закрывают то туи, то елка. Не очень удобны пешеходные транзиты — поэтому на площадке редко можно встретить людей. В то же время, потенциал территории очень велик — как с точки зрения удобства пользователей, так и смыслового наполнения: здесь может быть и история Старой Рязани, и продолжение гостеприимной Почтовой, и развитие модернистского советского бульвара. Финального видения пока нет, поэтому мы будем рассказывать об этапах проектирования, а проектное предложение с визуализациями представим в начале лета», — говорится в посте.