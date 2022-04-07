Рязанская природоохранная прокуратура нашла нарушения в профилактике лесных пожаров

Прокуратура направила предостережения главам органов местного самоуправления и руководителям коммерческих организаций.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела анализ пожароопасной ситуации по состоянию на март 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура установила, что главы сельских поселений, территории которых граничат с лесами, не провели профилактические противопожарные мероприятия: опашку территорий, создание минерализованных полос, очистку прилегающей к лесу территории от мусора и другое.

Прокуратура направила предостережения главам органов местного самоуправления и руководителям коммерческих организаций.