Рязанцы выберут объекты для благоустройства в 2023 году

О дате начала голосования рассказала Елена Сорокина.

В Рязани пройдет рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Об этом мэр города Елена Сорокина сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

Голосование состоится с 15 апреля по 30 мая. Рязанцам предстоит выбрать парки, скверы и другие пространства, которые будут благоустраивать в 2023 году в рамках программы по комфортной городской среде.

В голосовании могут принять участие рязанцы от 14 лет. Они могут выбрать объект через портал Минстроя , через портал обратной связи ПОС и в торговых центрах с помощью волонтеров. Авторизацию на сайтах можно пройти по номеру телефона или через аккаунт на портале Госуслуг. Проголосовать можно только один раз.

Также баннеры разместят на сайте горадминистрации и в соцсетях.