Рязанцы выберут объекты для благоустройства в 2023 году
О дате начала голосования рассказала Елена Сорокина.
В Рязани пройдет рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Об этом мэр города Елена Сорокина сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».
Голосование состоится с 15 апреля по 30 мая. Рязанцам предстоит выбрать парки, скверы и другие пространства, которые будут благоустраивать в 2023 году в рамках программы по комфортной городской среде.
В голосовании могут принять участие рязанцы от 14 лет. Они могут выбрать объект через портал
Также баннеры разместят на сайте горадминистрации и в соцсетях.