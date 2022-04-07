Роскомнадзор назвал ресурсы Google, которые будут маркироваться

В Роскомнадзоре отметили, что будут маркироваться Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail.

Роскомнадзор перечислил ресурсы Google, которые запрещается рекламировать и будут маркироваться за нарушение законов. Об этом передает РИА Новости .

В Роскомнадзоре отметили, что будут маркироваться Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail.

Ранее ведомство сообщило, что вводится запрет на рекламу Google и ее информационных ресурсов. Меры будут действовать до устранения нарушений.