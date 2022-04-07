Песков «выразил надежду» о скором завершении спецоперации на Украине

По словам пресс-секретаря президента России, она может завершиться дипломатическим путем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «выразил надежду», что военная спецоперация на Украине завершится «путем переговоров» или «достигнет своих целей» в ближайшее время. Его слова привело РИА Новости .

Он отметил, что операция на Украине может завершиться дипломатическим путем. Это зависит от украинской позиции, а также согласия с условиями России.

«Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров», — сообщил Песков.