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Песков «выразил надежду» о скором завершении спецоперации на Украине
По словам пресс-секретаря президента России, она может завершиться дипломатическим путем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «выразил надежду», что военная спецоперация на Украине завершится «путем переговоров» или «достигнет своих целей» в ближайшее время. Его слова привело РИА Новости.

Он отметил, что операция на Украине может завершиться дипломатическим путем. Это зависит от украинской позиции, а также согласия с условиями России.

«Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров», — сообщил Песков.