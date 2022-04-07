Песков сообщил, что Россия понесла значительные потери на Украине
Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News сообщил, что Россия понесла значительные потери во время спецоперации на Украине. Об этом передает
«Это огромная трагедия для нас», — сказал Песков.
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Он также заявил, что Мариуполь освободят от националистических батальонов.
«И мы надеемся, что это произойдет рано, а не поздно», — сказал пресс-секретарь президента.