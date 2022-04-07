Песков сообщил, что Россия понесла значительные потери на Украине

Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News сообщил, что Россия понесла значительные потери во время спецоперации на Украине. Об этом передает ТАСС .

«Это огромная трагедия для нас», — сказал Песков.

Как пишет Telegram-канал SHOT , в интервью пресс-секретарь также сообщил, что у России есть много свидетелей происходящего в Мариуполе и в Буче, которые говорят о действиях украинских нацбатальонов. Кроме того, Песков отметил, что Россия с самого начала не наносила ударов по гражданским объектам.

Он также заявил, что Мариуполь освободят от националистических батальонов.

«И мы надеемся, что это произойдет рано, а не поздно», — сказал пресс-секретарь президента.