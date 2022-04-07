Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
Птн, 08
11°
Сбт, 09
12°
ЦБ USD 82.6 -0.75 07/04
ЦБ EUR 90.6 -1.13 07/04
Нал. USD 68.00 / 79.00 10:27
Нал. EUR 80.00 / 95.00 10:27
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 2022 16:40
1 468
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
10 051
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
6 148
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
17 973
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
PepsiCo планирует изучить возможность создания продуктов специально для российского рынка
В марте компания сообщила о том, что не планирует выпускать напитки в стране.

Компания PepsiCo планирует изучить возможность создания новых продуктов специально для российского рынка. Об этом сообщил «Коммерсант».

Так, в презентации с описанием новых напитков, есть восемь позиций продукта New Cola. Они будут выпускаться в бутылках объемом от 0,33 до 2,25 литра, в алюминиевых банках 0,33 литра и стеклянных бутылках 0,25 литра. Под брендом Frutiz выпустят напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Они представлены в бутылках емкостью 0,5 до 2 литров.

Также на слайде указана возможность увеличения ассортимента бренда «Русский дар». В будущем под его именем хотят выпустить различные лимонады. На данный момент под брендом выходит только квас.

Отмечается, что в PepsiCo не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в марте сообщалось о том, компания приостановит продажу напитков на территории России.