PepsiCo планирует изучить возможность создания продуктов специально для российского рынка

В марте компания сообщила о том, что не планирует выпускать напитки в стране.

Компания PepsiCo планирует изучить возможность создания новых продуктов специально для российского рынка. Об этом сообщил « Коммерсант ».

Так, в презентации с описанием новых напитков, есть восемь позиций продукта New Cola. Они будут выпускаться в бутылках объемом от 0,33 до 2,25 литра, в алюминиевых банках 0,33 литра и стеклянных бутылках 0,25 литра. Под брендом Frutiz выпустят напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Они представлены в бутылках емкостью 0,5 до 2 литров.

Также на слайде указана возможность увеличения ассортимента бренда «Русский дар». В будущем под его именем хотят выпустить различные лимонады. На данный момент под брендом выходит только квас.

Отмечается, что в PepsiCo не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в марте сообщалось о том, компания приостановит продажу напитков на территории России.