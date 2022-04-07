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Оперцентр поддержки бизнеса за три недели решил 92 обращения рязанских предпринимателей
С проблемами бизнеса обращаются разные люди — от самозанятых до директоров крупных рязанских предприятий.

Специалисты оперативного центра поддержки бизнеса решили 92 обращения рязанских предпринимателей. Эти вопросы касались получения микрокредитов, займов, подбора подходящих региональный и федеральный мер поддержки, а также вопросы налогооблажения.

По словам куратора оперативного центра поддержки бизнеса Анатолия Храмеева, с проблемами бизнеса обращаются разные люди — от самозанятых до директоров крупных рязанских предприятий.

«При возникновении вопросов, которые сотрудники не могут решить самостоятельно, мы тут же привлекаем представителей отраслевых министерств, и совместными усилиями стараемся найти решения узкопрофильных вопросов», — сказал он.

По результатам уже отработанных обращений эксперты создали 44 кейса — алгоритмы решений типичных проблем.

«Использование кейсов при консультировании значительно ускоряет выход на конкретные результаты, решения тех проблем, с которыми бизнес приходит в Оперцентр», — уточнил Анатолий Храмеев.

Записаться на консультацию предприниматели могут по номеру телефона «горячей линии» 8 (4912)606-000 по будням с 9 до 18 часов. Консультации проводятся специалистами Оперцентра в очном формате, при необходимости по предварительной договоренности консультация может быть организована с выездом на предприятие.