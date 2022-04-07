А что в кино? Новинки кино в Рязани: 7 апреля

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Мальчик-дельфин»

Наш обзор открывает отечественная мультипликационная новинка «Мальчик-дельфин». Маленький мальчик после авиакатастрофы попадает в море, но там его спасает дельфиненок Снежок. Новые друзья с этих пор растут вместе, будоража морских обитателей своими веселыми проделками. Пока однажды покой их радостного мирка не разрушает злобный Осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения. Разобраться и справиться с трудностями мальчику поможет не только Снежок, но и новый друг — капитан Мурварид.

«Все везде и сразу»

Американская фантастическая комедия «Все везде и сразу» стала фильмом-открытием фестиваля South By Southwest. Главные роли в фильме исполнили Мишель Йео и Джейми Ли Кертис. Героиня картины Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Однако получив доступ ко множественным жизням, она должна сразиться с таинственной сущностью, угрожающей ее существованию, а также разобраться с еще более серьезной проблемой — собственными налогами. Оценка на сайте IMDb — 8.9, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 97%.

«Бодибилдер»

Еще одна российская премьера — спортивный фильм «Бодибилдер», главную роль в котором исполнил видеоблогер Денис Семенихин. Его герой — Макс Майер, бодибилдер, мечтающий стать чемпионом планеты, но по состоянию здоровья вынужденный уйти из спорта. Случайно он знакомится с врачом скорой помощи Виктором, который когда-то по заказу Министерства обороны разработал уникальное лекарство, позволяющее не только лечить самые страшные заболевания, но и усиливать все возможности человеческого тела. Несмотря на то, что проект был заморожен, Виктор хочет закончить исследования, и Макс в качестве испытуемого идеально для этого подходит. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 95%.

«Гарри Хафт: Последний бой»

Еще одна новинка, которую можно отнести к жанре «спортивных» фильмов — картина «Гарри Хафт: Последний бой», сюжет которой основан на реальных событиях. В фильме показана история боксера Гарри Хафта, которого во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя ужасы Освенцима остались далеко в прошлом, память о них продолжает его проследовать. Роль Хафта исполнил актер Бен Фостер. Оценка на сайте IMDb — 7.5.

«Бабушка»

На этой неделе на экраны выходит сразу несколько новых фильмов ужасов. Одна из таких новинок — испанский фильм «Бабушка». Сюзанна, работающая моделью в Париже, вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки, которая ее вырастила — у нее случился сердечный приступ. Однако несколько дней с ней рядом превращают жизнь девушки в настоящий кошмар. Оценка на сайте IMDb — 6.1.

«Скрежет»

Следующая новинка в этом жанре из Финляндии — фильм «Скрежет» режиссера Ханны Бергхольм. Юная гимнастка Тинья всячески пытается угодить матери, которая одержима имиджем и достичь высот в спорте. Мать в свою очередь прилагает массу усилий для поддержания статуса идеальной семьи, так как является популярным видеоблогером. Однажды Тинья находит в лесу птичье яйцо и, чтобы спасти его от гибели, втайне приносит домой. С этого момента семейная идиллия начинает рушиться. Оценка на сайте IMDb — 6.9, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 89%.

«Призрак монахини из Борли»

И еще один «ужастик» на этой неделе — фильм «Призрак монахини из Борли». Действие разворачивается в 1937 году. Приходской священник и его супруга прибывают в деревеньку Борли для служения в местной церкви. Они надеются на спокойную и размеренную жизнь, однако дом, в котором размещают супругов, оказывается полон пугающих тайн. Им является призрак монахини, твердящее о проклятии. Слухи о доме разносятся далеко за пределы Борли и обращают на себя внимание Гарри Прайса. Тот радуется новой возможности доказать существование потустороннего мира и решает поселиться в доме священника, чтобы исследовать мистический феномен. Оценка на сайте IMDb — 4.3.

«Прятки»

И завершает наш обзор американский триллер «Прятки». По сюжету состоятельный бизнесмен идет по следу без вести пропавшего брата. Чтобы найти его, придется на время лишиться шикарной жизни на Манхэттене и упасть на самое дно Нью-Йорка, в извращённый преступный мир, вселяющий страх и скрывающий убийства. Оценка на Кинопоиске — 4.9, на сайте IMDb — 4.0.

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