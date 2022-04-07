Неизвестный напал на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова

Инцидент произошел в поезде «Москва-Самара» в четверг, 7 апреля.

Неизвестный напал на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в поезде «Москва-Самара» в четверг, 7 апреля. По словам Муратова, его облили масляной краской с ацетоном. Как отметил журналист, нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».

Напомним, в октябре 2021 года Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира.