На Youtube заблокировали ролик с песней «Хотят ли русские войны» Марка Бернеса

По информации Роскомнадзора, сервис заблокировал видео вместо комментария, в котором разместили измененный текст стихотворения, внесенный в список экстремистских материалов.

На Youtube заблокировали ролик с песней «Хотят ли русские войны». Об этом сообщило РИА Новости .

По информации Роскомнадзора, сервис заблокировал видео вместо комментария, в котором разместили измененный текст стихотворения, внесенный в список экстремистских материалов.

Ведомство отметило, что в июне 2016 года оно направляло администрации YouTube требование о необходимости удаления указанного материала. Однако видео было заблокировано только в 2022 году.

«Администрация видеохостинга вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, ограничила доступ к самой видеозаписи, которая не содержит запрещенной информации», — добавили в ведомстве.