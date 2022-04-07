На Youtube заблокировали ролик с песней «Хотят ли русские войны» Марка Бернеса
По информации Роскомнадзора, сервис заблокировал видео вместо комментария, в котором разместили измененный текст стихотворения, внесенный в список экстремистских материалов.
На Youtube заблокировали ролик с песней «Хотят ли русские войны». Об этом сообщило
По информации Роскомнадзора, сервис заблокировал видео вместо комментария, в котором разместили измененный текст стихотворения, внесенный в список экстремистских материалов.
Ведомство отметило, что в июне 2016 года оно направляло администрации YouTube требование о необходимости удаления указанного материала. Однако видео было заблокировано только в 2022 году.
«Администрация видеохостинга вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, ограничила доступ к самой видеозаписи, которая не содержит запрещенной информации», — добавили в ведомстве.