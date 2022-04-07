На восьми рязанских улицах отключат воду

В частности, речь идет о нескольких медучреждениях.

На восьми рязанских улицах в четверг, 7 апреля, отключат холодную воду. Объявление опубликовали на сайте городского «Водоканала» .

С 9:00 до 16:00 без воды останутся дома №№ 31, 33 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 3, 35 корпус 1 по улице Новоселов.

С 9:00 до 18:00 ресурса не будет по адресам:

улица Семашко, дома №№ 3 корпус 5 (Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн), 3 (ОКБ имени Семашко (все корпуса)), 3 (Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн), 2 (стоматологическая поликлиника), 4 (мировые судьи), 3 строение 1 (кафе, аптека), 5 (аптека № 4), 16 (облгаз);

улица Спортивная, дом № 19 (ЦСК).

С 09:30 до 18:00 воду отключат по адресам:

1-й проезд Гагарина, дома №№ 10, 12, 16;

улица 1-я Железнодорожная, дома №№ 54, 56, 60, 60а, 60 строение 1, 24-46 (четная сторона)

улица Гагарина, дома №№ 9, 11, 29, 14 корпус 1, 14, 15а, 16 (Детский сад № 123), 32;

улица Татарская, дома №№ 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13, 13 корпус 1, 15, 17;

улица Чернобаевская, дом № 1а.

Подачу воды снизят в дома №№ 59-73 по улице Дзержинского. Подвоз технической воды организован к дому № 16 по улице Гагарина.