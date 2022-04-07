На семи рязанских улицах экстренно отключили электричество

Как сообщили РЗН. инфо местные жители, света нет с 20:30.

На семи рязанских улицах в четверг, 7 апреля, экстренно отключили электричество. Об этом РЗН. инфо сообщили в диспетчерской службе РГРЭС.

По информации службы, отключения коснулись улиц Советской армии, Кальной, Быстрецкой, Тимуровцев, Новоселов, Зубковой, а также Касимовского шоссе.

Как сообщила одна из жительниц улиц, электричества нет с 20:30. В РГРЭС отметили, что на месте работают аварийные бригады. Возобновление электричества планируется в течение трех часов с момента отключения.