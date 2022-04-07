Мошенники придумали новый способ обмана россиян через Apple Pay

Злоумышленники под видом сотрудников банка обещают удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Они запрашивают документы в виде копии паспорта и взимают плату за «выпуск карты». После этого мошенникам не составит труда оформить кредитные карты, либо по-другому воспользоваться личными данными жертвы.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян через Apple Pay. Об этом в четверг, 7 апреля, предупредил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.

Пащенко уверен, что нежелание отказаться от старых привычек — оплачивать покупку и услуги с помощью смартфона — могут обернуться для них печально. Например, мошенники под видом сотрудников банка обещают удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном.

«Мошенники играют на этой ситуации, когда началась паника у людей, что больше не работает бесконтактная оплата покупок с помощью смартфонов. Сегодня процветает мошенничество, когда людям обещают удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Якобы имеется некий банк, который не попал под санкции, и он может выступить посредником в работе с российским банком», — пояснил эксперт.

Чтобы оформить карту просят предоставить, например, копию паспорта с пропиской и взимают плату за «выпуск карты» в размере полутора тысяч рублей. Пащенко добавил, что лишиться этих денег не так страшно, как если злоумышленники завладеют личными данными жертвы.

Эксперт напомнил, что существует всего два варианта приобретения банковской карты с возможностью подключения к иностранным мобильным платежным сервисам: обратиться в банк, либо открыть карту за границей и пользоваться ею там.