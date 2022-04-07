«Лукойл» объявил о риске остановки заводов

Компания видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за проблем с отгрузками топлива на фоне западных санкций. Так, в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование его избытка в хранилищах. Это и может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива.

«Лукойл» предупредил о рисках остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу компании Вагита Алекперова.

Глава «Лукойла» направил письмо вице-премьеру России Александру Новаку, в котором объявил о рисках остановки нефтеперерабатывающих заводов. Это может произойти, так как на фоне западных санкций в хранилищах скопилось много мазута. Алекперов предложил направить его на ТЭЦ и попросил временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию.

В свою очередь в Минприроды считают, что в случае одобрения предложения региона недополучат средства на экологию. Ведомство предлагает компаниям альтернативу: перерассчитать валовые выбросы, отразив в них увеличение использования мазута. Хотя плата за НВОС увеличится, повышающие коэффициенты не будут применяться в пределах перерассчитанных квот.