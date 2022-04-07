Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Так, доллар подешевел до 74,26 рублей, евро опустился до 80,84 рубля. Это минимум с октября 2021 года.

Курс доллара опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи, опубликованные в четверг, 7 апреля.

Уточняется, что в настоящее время доллар составляет 74,26 рубля. Это минимум с 10 февраля. Что касается евро — оно составляет 80,84 рубля. Последний раз такая цифра наблюдалась в октябре 2021 года.

Доллар расчетами «завтра» на 10:24 по московскому времени падает на 4,20 рубля, до 75,5 рубля, евро — на 4,75 рубля и составит 82,25 рубля.