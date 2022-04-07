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Кремль: Путин приедет попрощаться с Жириновским
О кончине главы партии сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Позже стало известно, что Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля.

Президент Владимир Путин приедет проститься с Владимиром Жириновским. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привели РИА Новости.

«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — сказал Песков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни в среду, 6 апреля. О кончине главы партии сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Позже стало известно, что Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля.