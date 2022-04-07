Кипр смягчит правила для въезда в страну туристов

Новые правила вступят в силу с 18 апреля.

С 18 апреля Кипр смягчит правила для въезда в страну туристов. Об этом сообщили на сайте Совета министров республики.

Правила отменят классификацию стран по эпидситуации и ограничения на въезд для путешественников на основе этой информации. Сами же туристы избавятся от необходимости заполнять документы на пропуск CyprusFlightPass перед вылетом в Ларнаку и Пафос.

Помимо этого, Совет министров республики отменил ПЦР-тест для вакцинированных или переболевших иностранцев. Для въезда на Кипр потребуется только сертификат о прививке или справка, подтверждающая выздоровление.

Непривитым гражданам нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-исследования не старше 72 часов или же тест на антитела, который был сделан за последние 24 часа. Детям до 12 лет документы не требуются.