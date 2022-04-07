Генеральная ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека

«За» проголосовали 93 государства.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, по которой работа России в Совете по правам человека приостановлена. Об этом сообщило РИА Новости.

«За» проголосовали 93 государства, «Против» — 24. Воздержались 58 стран.

Проектом документа занимались группа западных стран. Согласно его тексту, ассамблея приостановит права членства России в СПЧ из-за «действий на Украине». При этом указывается, что Генассамблея может пересмотреть вопрос «в случае необходимости».