Замглавы МИД назвал ситуацию вокруг блокады Калининграда «игрой с огнем»

Александр Глушко рассказал журналистам, что Россия надеется на здравомыслие Евросоюза.

Замглавы МИД назвал ситуацию вокруг блокады Калининграда «игрой с огнем». Об этом пишет ТАСС .

В среду, 6 апреля, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Глушко рассказал журналистам, что Россия надеется на здравомыслие Евросоюза.

Глушко отметил, что ситуация с возможной блокадой Калининградской области это «игра с огнем».