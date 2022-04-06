Замглавы МИД назвал ситуацию вокруг блокады Калининграда «игрой с огнем»
Александр Глушко рассказал журналистам, что Россия надеется на здравомыслие Евросоюза.
Замглавы МИД назвал ситуацию вокруг блокады Калининграда «игрой с огнем». Об этом пишет
В среду, 6 апреля, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Глушко рассказал журналистам, что Россия надеется на здравомыслие Евросоюза.
Глушко отметил, что ситуация с возможной блокадой Калининградской области это «игра с огнем».