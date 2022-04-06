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Юрист рассказал, что грозит россиянам за торговлю валютой с рук
Торговцам валюты с рук может грозить не только административный штраф, но и уголовная ответственность.

Юрист рассказал, что грозит россиянам за торговлю валютой с рук. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии ассоциации юристов России (АЮР) по военному праву и правовому обеспечению национальной безопасности Дмитрий Липин.

Липин отметил, что сам факт продажи валюты в обход банков и без лицензии — это нарушение валютного законодательства. Оно предусматривает административный штраф от 75 до 100% суммы проданной валюты (статья 15.25 КоАП).

Если же незаконная купля-продажа организована на постоянной основе, то нарушителю может грозить уголовная ответственность. Статья 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») предусматривает штраф в размере дохода за два года. А если деяние совершено было организованной группой или с извлечением дохода в особо крупном размере, то наказанием может стать лишение свободы вплоть до пяти лет.