Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначили Леонида Слуцкого

Ранее стало известно о смерти лидера партии Владимира Жириновского.

В ЛДПР выбрали временного исполняющего обязанности руководителя фракции. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов на пресс-подходе, передала «Дума ТВ».

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«На заседании мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого», — заявил Нилов.

Также парламентарий добавил, что в настоящее время фракция готовится к похоронам Владимира Жириновского.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Ему было 75 лет.

Фото «Дума ТВ»