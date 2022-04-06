В Захаровском районе обнаружили бешенство у собаки
Труп обнаружили 1 апреля в селе Большое Коровино.
В Захаровском районе обнаружили бешенство у собаки. Об этом сообщается
Труп обнаружили 1 апреля в селе Большое Коровино. Тело доставили в отдел вирусологических исследований для проверки на бешенство. Диагноз подтвердился.
«Методом флуоресцирующих антител (МФА), отделом вирусологических исследований в патологическом материале от собаки обнаружен рабический антиген (ГОСТ 26075-2013). Диагноз бешенство установлен», — говорится в сообщении.
Жителей Захаровского района по всем интересующим вопросам попросили обращаться в местную ветклинику или по телефону: +7 (49153)5‑13-81.