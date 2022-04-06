В рязанском «Ледовом дворце» выступила группа «Кипелов»

Команда была образована в 2002 году рок-музыкантом Валерием Кипеловым, который знаком большинству россиян как участник группы «Ария».

1 апреля в Рязани в «Ледовом дворце» выступила группа «Кипелов». Коллектив выступил с синглом «Часы Судного дня».

Команда была образована в 2002 году рок-музыкантом Валерием Кипеловым, который знаком большинству россиян как участник группы «Ария».

На концерте в Рязани собрался полный зал поклонников коллектива. В их числе можно было встретить тех, кто начинал слушать отечественный хэви-метал со времен становления «Арии», так и молодых меломанов.

Фото Станислава Синельникова