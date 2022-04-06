В Рязани водитель автобуса сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Позже водителя задержали. Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

В Рязани водитель автобуса сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 5 апреля, в 09:30. На улице Новой около дома № 110 64-летний житель Пронского района за рулем автобуса «ГАЗ» наехал на 56-летнего рязанца. Пешеход переходил дорогу не по переходу.

После этого водитель автобуса скрылся с места ДТП. Позже его задержали.

Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.