В Рязани водитель автобуса сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Позже водителя задержали. Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
В Рязани водитель автобуса сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом
Авария произошла во вторник, 5 апреля, в 09:30. На улице Новой около дома № 110 64-летний житель Пронского района за рулем автобуса «ГАЗ» наехал на 56-летнего рязанца. Пешеход переходил дорогу не по переходу.
После этого водитель автобуса скрылся с места ДТП. Позже его задержали.
Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.